فنانو الإمارات.. بين الشر والكوميديا في رمضان

برزت مجموعة من فناني الإمارات بأدوار جديدة ومختلفة يظهرون فيها للمرة الأولى على الشاشة الصغيرة، ضمن أحداث أعمالهم الدرامية الجديدة، الذين يواصلون من خلالها مسيرتهم في "ماراثون" رمضان، حيث ظهر الفنان حبيب غلوم دور مدير أعمال أحد الرجال الأثرياء، الذي يعمل معه بإخلاص في حياتهما العملية، لكنه يفهم من قبله بشكل خاطئ في أحد الأيام، ما يقلب الحسابات لديه رأساً على عقب، ويحاول رجل الأعمال أن يربك حياته بشتى الطرق، وذلك ضمن أحداث المسلسل العصري الجديد «لو أني أعرف خاتمتي» التي تدور أحداثه حول العديد من العلاقات والقضايا الاجتماعية التي تربط أفراد الأسرة.

ويلعب الفنان الكوميدي عبدالله زيد، دور مدرس علوم اسمه "يعروف"، ضمن أحداث المسلسل الكوميدي"شبيه الريح"، وهو ضعيف الشخصية يعيش في رأس الخيمة، ويقرر الرجوع إلى سلك التدريس بعد غياب 15 سنة بسبب وجوده بجانب والده في المزرعة، ولكن عندما يتوفى والده تستولي زوجه أبيه على كل إرث أبيه، فيقرر الاعتماد على نفسه والعمل مدرساً، لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، ففي أول أسبوع من التدريس يضرب طالباً أزعجه كثيراً في الفصل، ومن حظ "يعروف" أن هذا الولد ابن رجل معروف اسمه "الضب" وهو يخافه الجميع وعصبي جداً، وعندما يعلم بأمر "يعروف" يقرر الانتقام منه، فيبحث عنه في كل مكان، لكن "يعروف" يقرر الهرب من المنطقة والعيش في المنطقة الغربية بـ "ليوا"، حتى تهدأ الأمور ويعيش هناك بكل مشاكلها ومصاعبها.

ويظهر الفنان أحمد الجسمي بدور مختلف ومغاير تماماً عن كل الأعمال التي قدمها في السابق، حيث يجسد شخصية "إمام مسجد" ضمن أحداث مسلسل "عام الجمر"، اسمه "الحاج صالح"، يسكن في قرية صغيرة، يعيش حياة هادئة مع زوجته وابنتها، لاسيما أنها كانت متزوجة من قبل، ولكن بعد مرور الوقت يقع في مشكلات مع ابنة زوجته، لاسيما أنها لا تعترف بأبوته لها، رغم أنه من تولى تربيتها منذ صغرها، الأمر الذي يعكر عليه صفو حياته، ويحاول ترضيتها بشتى الطرق الممكنة.

واختار الفنان بلال عبد الله الظهور في رمضان هذا العام بثلاث شخصيات مختلفة، الأول هو الجزء الثاني من مسلسل"القياضة" والذي يبتعد فيه الكوميديا، ويجسد شخصية "سلطان"، فهو شخص شرير يختلق الكثير من المشكلات من أجل الوصول إلى أهدافه ومبتغاه.

ولن يبتعد بلال عن الكوميديا كثيراً إذ لعب دور كوميدي في مسلسل «حارش ووارش» مع حسن البلام وعبد الناصر درويش، إضافة إلى عمله الثالث في مسلسل «عناقيد النور»، ويظهر في كل عمل منهم بشكل مختلف عن الآخر سواء من ناحية الشكل أو الملابس.. فمن بين هؤلاء الفنانين الذي جذبتك شخصيته في رمضان؟