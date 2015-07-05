باسكال مشعلاني نجمة مهرجان "جوهرة" الدولي في المغرب

تم اختيار الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني لتكون نجمة مهرجان "جوهرة" الدولي في الجديدة، بدورته الخامسة المقرر انعقادها خلال الفترة الممتدة ما بين 6 و8 آب/أغسطس المقبل.

وسيشارك إلى جانب باسكال التي عادت إلى الساحة الفنية بعد غياب 6 سنوات تقريباً، الفنان الشعبي رضى الطالياني، وميستر ريو، وفنانين آخرين سيحيون حفلات المهرجان على مدى ثلاثة أيام.

وتجدر الاشارة إلى أن باسكال أطلقت في وقت سابق من السنة الحالية ألبوماً بعنوان "باسكال مشعلاني 2015"، وأوضحت أن زواجها وانجابها لابنها "إيلي" هو سبب غيابها.

واختارت اللجنة المنظمة أن يكون شعار الدورة الحالية للمهرجان الدولي بعنوان "أفريقيا الجديدة".

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