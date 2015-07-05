بلدية دبي تصمم 21 مشروعا بتكلفة مليارين و600 مليون درهم

تقوم بلدية دبي حاليا بدراسة وتصميم 21 مشروعا حيويا في الإمارة تصل تكلفتها التقديرية إلى نحو 2 مليار وستمائة مليون درهم.

وقال سعادة المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام البلدية أن من بين المشروعات التي يتم دراستها حاليا المتحف العلمي الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وتقدر الدراسات الأولية أن تكلفته تصل إلى 970 مليون درهم.

وأضاف أن مشروع ورشة صيانة جديدة في إدارة الصيانة من المتوقع أن تصل تكلفته إلى نحو مائتي مليون درهم فيما يتوقع ان تبلغ تكلفة مشروع مبنى سكن المسعفين بمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف نحو 60 مليون درهم ونحو25 مليون درهم لمشروع مبنى مكافحة آفات الصحة العامة.

وأشار إلى أنه من بين المشروعات التي تدرسها البلدية حاليا مشروع موقف متعدد الطوابق للسيارات لمختبر دبي المركزي تصل تكلفته المقدرة إلى نحو 19 مليون درهم ومشروع عيادة جبل علي والمقدر ان تصل تكلفته إلى 18 مليون درهم ومشروع المواقف المتعددة في الأرض المقابلة للبلدية والمقدر أن تصل تكلفته إلى 15 مليون درهم.

وكشف لوتاه أن البلدية تدرس حاليا 14 مشروعا تبلغ قيمتها التقديرية مليارا و298 مليون درهم وهي حاليا قيد التصميم ومن بين هذه المشروعات مشروع مكتبة محمد بن راشد والمتوقع أن تصل تكلفتها إلى 385 مليون درهم .

وأفاد أن مشروع كلية محمد بن راشد الإلكترونية من المتوقع أن تصل تكلفته إلى نحو 320 مليون درهم وتم فتح المظاريف للاستشاريين وجاري عمل الدراسات الفنية وتقدم 4 استشاريين للمشروع وكذلك مشروع مبنى المحكمة العمالية والمتوقع أن تصل تكلفته إلى حوالي 133 مليون درهم وهو في مرحلة التصميم الأولى ومشروع مركز دبي للأراضي الرطبة من المتوقع أن تصل تكلفته إلى 68 مليون درهم ومشروع مكتب البلدية بالمحيصنة وتبلغ قيمة المشروع المتوقعة 8 ملايين درهم ومشروع مكتب البلدية بالعوير وتبلغ قيمة المشروع المتوقعة 6 ملايين ومشروع بناء 234 مسكن بديرة وبر دبي وتبلغ القيمة التقديرية للمشروع 70 مليون درهم .

ولفت إلى أنه من بين المشروعات تحت التصميم مشروع مبنى البلدية في هور العنز وتبغ تكلفته التقديرية 85 مليون درهم ومشروع توسعة مركز الطوار وتبلغ تكلفته التقديرية 24 مليون درهم ومشروع سكن موظفي البلدية في منطقة الحوض الجاف وتبلغ القيمة المتوقعة للمشروع 62 مليون درهم والمشروع الان في مرحلة التصميم النهائي ومشروع المجمع السكني للموظفين بحتا وتبلغ تكلفة المشروع 85 مليون درهم .

وذكر سعادة مدير عام بلدية دبي أن هناك مشروع إنشاء مبنى مواقف متعدد الطوابق في منطقة القرهود والتكلفة التقديرية للمشروع تصل إلى 40 مليون درهم ومشروع مكتب البلدية بحتا وتصل تكلفته التقديرية إلى 7 ملايين درهم ومشروع جمعية النهضة النسائية في الليسيلي وتصل تكلفته التقديرية إلى 5 ملايين درهم.