إخلاء سبيل 13 فتاة ورجل صينيين بكفالة لإدارتهم نادى صحى بدون ترخيص بالزمالك

أمر سمير حسن رئيس نيابة قصر النيل بإخلاء سبيل 10 فتيات يحملن الجنسية الصينية و3 رجال صينين بكفالة 500 جنيه لكل منهم بعد اتهامهم بإدارة نادى صحى بدون ترخيص فى أعمال منافية للآداب وحيازة كريمات مجهولة المصدر.

كانت وردت معلومات للواء محمد ذكاء مدير النشاط الداخلى بالإدارة العامة لمباحث الأداب تفيد بوجود مجموعة من الصينيين يديرون "ناديا صحيا" لعمل "المساج"، بالمخالفة للقانون وبدون ترخيص وفى اعمال منافية للاداب بمنطقة الزمالك.

وبإجراء التحريات تم التأكد من صحة المعلومات، وتم ضبط 10 فتيات وثلاثة رجال صينيين بينهم صاحب النادى الصحى وآخرون معاونون له، وتم التحفظ على 4 آلاف جنيه و10 هواتف محمولة وأدوية وكمية من الزيوت والعقاقير مجهولة المصدر، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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