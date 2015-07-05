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القبض على مسجلين خطر اعتديا بالأسلحة على صاحب محل وأشقائه بالإسماعيلية

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القبض على مسجلين خطر اعتديا بالأسلحة على صاحب محل وأشقائه بالإسماعيلية القبض على مسجلين خطر اعتديا بالأسلحة على صاحب محل وأشقائه بالإسماعيلية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث قسم ثان الإسماعيلية من القبض على عاطلين "مسجلين خطر" وبحوزتهم أسلحة بيضاء فى مشاجرة بالإسماعيلية.

تلقى اللواء محمد جاد مدير المباحث الجنائية إخطارا من العقيد طارق حجاب وكيل ادارة البحث الجنائى يفيد بنشوب مشاجرة بالاسلحة البيضاء بين مجموعة من الاشخاص بناحية شارع العشرينى دائرة قسم ثانى.

على الفور انتقل الى مكان البلاغ الرائد أحمد الصغير رئيس مباحث قسم ثان والنقباء عبد الرؤوف شاهين وأنور القاضي وأحمد ثروت معاونى مباحث القسم وتبين أن إحدى السيدات نشبت بينها وبين صاحب أحد المحلات مشاجرة بشارع العشرينى، وعلى اثرها قامت السيدة بالاتصال بزوجها المتهم الأول ومعه شقيقة المتهم الثانى وقام المتهمين ( س.ا.ع) وشقيقه (م) بالاعتداء علي صاحب المحل التجارى وأشقائه بالأسلحة البيضاء والسنج مما أدى إلى أصابه المجنى عليه بطعنات نافذة وجروح قطعية بأنحاء متفرقة بالجسم، وتمكن ضباط مباحث قسم ثان من القبض علي المتهمين، وبحوزتهم الأسلحة البيضاء وتبين إنهم مسلجين أعمال بلطجة وفرض سيطرة ونفوذ .

تم تحرير المحضراللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.
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