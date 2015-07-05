أخبار عاجلة

فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية -
فيديو| وكيل النقابة: المحامية صفعتني على وجهي لما قولتلها أنتي «ست مستفزة» -
«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

لو طفلك بيشرق عند الرضاعة اعرفى أهم الأسباب

Google+ Print
لو طفلك بيشرق عند الرضاعة اعرفى أهم الأسباب لو طفلك بيشرق عند الرضاعة اعرفى أهم الأسباب
كثيرمن الأطفال خاصة حديثى الولادة يتعرضون لحدوث لما يطلق عليه "الشرقة " والتى تحدث نتيجة أسباب وعوامل مختلفة فمنها أسباب تتعلق بلسان المزمار والآخر يتعلق بانسداد المرىء.

حول ذلك تقول الدكتورة نهى أبو الوفاء استشارى الأطفال بالقصر العينى، إن كثير من الأطفال حديثى الولادة يتعرضون لدخول لبن الرضاعة إلى القصبة الهوائية والتى يطلق عليها "الشرقة" حيث يمنع وجود لسان المزمار المواد الغذائية للرئة أو القصبات الهوائية خلال عمليات البلع.

وتستكمل د. نهى قائلة "دخول الحليب إلى الرئة وقت الرضاعة يحدث نتيجة عدة أسباب وأهمها":
>1)الرضيع المصاب بانسداد بالمرىء.
>2)الرضيع المصاب بالمرىء الرخو.
>3)الأطفال المصابين بالإضطراب بالجهاز الذاتى العائلى لعوامل "وراثية".
>وتتابع د. نهى قائلة " تحدث عملية " الشرقة "من خلال استنشقاق لبن الرضاعة الطبيعية أو الصناعى من خلال الأنف ومنها إلى الرئة مما يتسبب فى تعرض الطفل لشرقة أثناء الرضاعة ".

لذلك تنصح د. نهى قائلة "يجب على الأمهات فى حالة ملاحظة تعرض طفلها لما يسمى "بالشرقة" بصورة مبالغ ضرورة الذهاب إلى الطبيب على الفور لتحديد سبب حدوثها".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365