لو طفلك بيشرق عند الرضاعة اعرفى أهم الأسباب

كثيرمن الأطفال خاصة حديثى الولادة يتعرضون لحدوث لما يطلق عليه "الشرقة " والتى تحدث نتيجة أسباب وعوامل مختلفة فمنها أسباب تتعلق بلسان المزمار والآخر يتعلق بانسداد المرىء.

حول ذلك تقول الدكتورة نهى أبو الوفاء استشارى الأطفال بالقصر العينى، إن كثير من الأطفال حديثى الولادة يتعرضون لدخول لبن الرضاعة إلى القصبة الهوائية والتى يطلق عليها "الشرقة" حيث يمنع وجود لسان المزمار المواد الغذائية للرئة أو القصبات الهوائية خلال عمليات البلع.

وتستكمل د. نهى قائلة "دخول الحليب إلى الرئة وقت الرضاعة يحدث نتيجة عدة أسباب وأهمها":

>1)الرضيع المصاب بانسداد بالمرىء.

>2)الرضيع المصاب بالمرىء الرخو.

>3)الأطفال المصابين بالإضطراب بالجهاز الذاتى العائلى لعوامل "وراثية".

>وتتابع د. نهى قائلة " تحدث عملية " الشرقة "من خلال استنشقاق لبن الرضاعة الطبيعية أو الصناعى من خلال الأنف ومنها إلى الرئة مما يتسبب فى تعرض الطفل لشرقة أثناء الرضاعة ".

لذلك تنصح د. نهى قائلة "يجب على الأمهات فى حالة ملاحظة تعرض طفلها لما يسمى "بالشرقة" بصورة مبالغ ضرورة الذهاب إلى الطبيب على الفور لتحديد سبب حدوثها".

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