5 شروط للاستفادة من ممارسة الرياضة فى رمضان

ممارسة الرياضة لها فوائد صحية كبيرة خاصة خلال شهر رمضان بشرط أن تمارس وفقا لبرامج رياضى أو معايير مناسبة لمارستها أثناء الصوم لتفادى التعرض للأجهاد والشعور بالتعب.

حول ذلك تقول الدكتورة مها شاكر أخصائى التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، إن لممارسة الرياضة أثر مفيد جدا على صحة الأشخاص خلال شهر الصيام بشرط ممارستها وفقا لبعض المعايير حتى لا يتعرض الشخص للإرهاق أو الجفاف.

وتستكمل د. مها قائلا: "هناك بعض المعايير التى يجب على ممارسى الرياضة مراعاتها بالبرنامج الرياضى الخاص برمضان وأهمها":

>1)عدم ممارسة رياضات تتطلب مجهود مثل حمل الأثقال و الجرى السريع حيث لا يوجد داعى ممارسة الرياضة التى تعمد على السرعة والجهد الشاق فى الصيام.

>2) يفضل ممارسة رياضة خفيفة مثل المشى والهرولة والسويدى .

>3) توقف فورا عن ممارسة الرياضة أثناء الصيام عندما تشعر بدوخة.

>4) تنظيم مواعيد ممارسة الرياضة والنوم أثناء شهر الصيام فبدون مواعيد منظمة تحدث نتائج سلبية فبدلا من ان تحافظ على صحتك البدنية تسبب ارهاق بدنك وتتدهور صحتك.

>5) تعويض الجسم من المياه المفقودة أثناء الرياضة لذلك ننصح بممارسة الرياضة قبل الإفطار بساعة واحدة حتى لا يحدث جفاف للشخص الذى يمارس الرياضة.