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إزالة 37 حالة تعدٍّ على الأراضى الزراعية بالمنوفية

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إزالة 37 حالة تعدٍّ على الأراضى الزراعية بالمنوفية إزالة 37 حالة تعدٍّ على الأراضى الزراعية بالمنوفية
قامت حملة الإزالات المكبرة بالتنسيق مع محافظة المنوفية والوحدة المحلية وقيادات مركز ومدينة بركة السبع، برئاسة اللواء عبد الرحمن زينة رئيس مركز ومدينة بركة السبع بإزالة 37 حالة تعدٍّ على الأراضى الزراعية بقريتى طوخ طنبشا وشنتنا الحجر.

وتم تنظيم حملة لرفع الإشغالات المخالفة من شوارع المدينة بالتنسيق مع قسم شرطة مرافق قويسنا أسفرت عن ضبط 13 ميزان حديد و3 شماس وتم رفع جميع الإشغالات المخالفة ببركة السبع .

كما تم الانتهاء من مشروع حديقة الطفل وتجميل المداخل المؤدية لها ودهان البلدورات ودهان أعمدة الإنارة بميدان أنور السادات والانتهاء من إعادة صيانة ودهان بوابة مدخل المدينة من اتجاه طريق شبين وطريق شنتنا الحجر .

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مصر 365