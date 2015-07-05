محافظة بنى سويف تقرر صرف 4 آلاف جنيه إعانات عاجلة لثمانية مواطنين

قرر المستشار محمد سليم محافظ بنى سويف صرف 4 آلاف جنيه إعانة مالية لثمانية مواطنين بواقع 500 جنيه لكل حالة لمساعداتهم فى تحمل أعباء المعيشة وشراء متطلباتهم من السلع الضرورية، كما شدد على ضرورة توفير العلاج اللازم على وجه السرعة لعدد آخر من المرضى بمراكز المحافظة.

جاء ذلك خلال لقاءه الأسبوعى ( المفتوح ) بالمواطنين اليوم الأحد بقاعة الإحتفالات بديوان عام المحافظة شرق النيل فى حضور وكلاء وزارات ومدراء عموم الهيئات الحكومية ورؤساء المدن، حيث أشار المحافظ إلى أن جميع الطلبات المقدمه للحصول على مسكن سوف تخضع الى الدراسة الفورية والوقوف على من تنطبق عليهم الشروط، ومدى توافر الوحدات تمهيداً لتلبية هذه الطلبات أو ايجاد بديل عاجل للحالات التى تستلزم الحل السريع.



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المحافظ يسلم سيدة مساعدة مالية



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سليم يستمع إلي شكاوي مواطنين اثناء اللقاء المفتوح



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سيدة تستلم اعانة مالية من المحافظ