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ميدو: مناقشة مستقبل فيريرا جنون.. عليه الشعور بالاستقرار ' حتى لو خسر الدوري '

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ميدو: مناقشة مستقبل فيريرا جنون.. عليه الشعور بالاستقرار ' حتى لو خسر الدوري ' ميدو: مناقشة مستقبل فيريرا جنون.. عليه الشعور بالاستقرار ' حتى لو خسر الدوري '

يجب أن يشعر جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك بأن منصبه ليس في خطر حتى لو خسر لقب الدوري المصري، وذلك بحسب ما يؤمن به أحمد حسام "ميدو".

المدير الفني السابق للزمالك شدد على ضرورة التجديد لفيريرا ولو لموسم واحد على الأقل.

وتحدث ميدو "التفكير في تغيير فيريرا الآن والحديث عن رحيله بعد كل مباراة هو الجنون بعينه".

ويأتي حديث ميدو إذ حتى الآن ليس واضحا مستقبل فيريرا.

المدرب البرتغالي بحسب رئيس النادي مرتضى منصور ينتهي تعاقده مع الزمالك في 11 يوليو الجاري. ووكيل الرجل يقول إن العقد ممتد لنهاية الموسم. والأمور غائمة.

وعقب ميدو "يجب دعم فيريرا وجهازه والقتال على أن يستمر لموسم أخر على أقل تقدير".

وأفصح "يجب أن يشعر الرجل أنه حتى لو خسر الدوري سيبقى لنزيل الضغوط من على كتفيه".

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فيديو اليوم السابع