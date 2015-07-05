حظك اليوم : توقعات الأبراج الأحد 5 يوليو / تموز 2015

1- حظك اليوم برج الحمل يوم الأحد 5 يوليو / تموز 2015

توقع ماغى فرح لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية والعاطفية

2-حظك اليوم برج الثور يوم الأحد 5 يوليو / تموز 2015

توقعات ماغي فرح لبرج الثور على المستوى العاطفي والعلاقات مع الاخرين .

2- حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 5 يوليو / تموز 2015

توقعات ماجي فرج لبرج "الجوزاء " علي المستوي العاطفي الاجتماعي

4-حظك اليوم برج السرطان يوم الأحد 5 يوليو / تموز 2015

>طبيعة رجل برج الحمل مرحة ومنعشة يحب العشرة ويعامل الناس بالحسني ، يميل إلي التجديد والتغيير ويتصف بالأمانة والصدق ويحب الأدب والشعر والفنون بصفة عامة>شخصية مرهفة الحس والذوق لابد من التعامل معه بشكل متحضر>رجل برج الثور يتحمل مسئوليات كل من يعيش معهم ، كما أنه يمكن تحمل مسئوليات زملاءه أيضا فهو محب للناس والخير طبيعته عاطفية ويحب أكثر من مرة في حياته لكن عندما يتزوج فهي المرة الأولي والأخيرة>رجل البرج مهم للمحيطين به ، مخلص في حبه ، وعلي شريكته أن تقدر حبه وإخلاصه>لايعرف المستحيل لذلك نجده متحدث لبق متنقل يحب الاسفار كثيرا والمرأة التي تسعده هي من تطاوعه علي حب السفر والانطلاق ناجحا في ميادين التجارة والأعمال وعيبه أنه يقلل من مشاعر الآخرين>التنقل والترحال يمكن أن يفقدا رجل هذا البرج الاستقرار والهدوء الذي ينشده>مولود برج السرطان حالم ولكنه لا يعترف بالخطأ ابدا مهما كان ويبرر هذا لنفسه بمعرفته ودرايته الكبيرة في كل شئ ، لكنه متردد ومتلعثم عندما يريد التعبير عن رأيه لابد أن يبني مستقبله في سن مبكرة

توقعات ماغي فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية والعاطفية

>عدم الاعتراف بالخطأ يقلل من شأن صاحبه مهما علا منصبه أو كان مقداره بين الناس

5 - حظك اليوم برج " الأسد " يوم الأحد 5 يوليو / تموز 2015

توقعات ماغي فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية والعاطفية

6- حظك اليوم برج العذراء يوم الأحد 5 يوليو / تموز 2015

توقع ماغي فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية والعاطفية

7- حظك اليوم برج الميزان يوم الأحد 5 يوليو / تموز 2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية والعاطفية

8- حظك اليوم برج العقرب يوم الأحد 5 يوليو / تموز 2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية والعاطفية

9- حظك اليوم برج القوس يوم الأحد 5 يوليو / تموز 2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية والعاطفية.

10- حظك اليوم برج الجدى يوم الأحد 5 يوليو / تموز 2015

>مستعد دائما للمواجهة لقول الأشياء كما هي دون تبديل أو تعديل مهما اقتصت الحاجة لذلك ، يعبر عن نفسه ببراعة لطيف وجذاب وتهمه الحياة العاطفية ويريد أن يعيش الحب دوما>طبيعتك الرومانسية هي السبب الأول والأخير في تركك لأمور مهمة في حياتك أهمها العمل>دائما لا مع ولا ضد اموره دائما متوسطة ، وهو يحب العمل ويتفاني فيه و يمكن أن يرهق نفسه بسبب العمل ، ولكنه لا ينسب الانشغال بأمور العواطف والحب عنده في بؤرة الاهتمام ، وهو رشيق الحركة سريع التنفيذ>أمورك متقلبة ، وهذا ما يجهل شخصيتك متذبذبة أمام الناس اللون الرمادي غير مجدي في هذه الحياة والوضوح مهم>لسانه عفيف وهذا مايميز رجل برج الميزان وهو عطوف علي الآخرين ويساعد كل من يطلب المساعدة ، لا تتوافق صفاته مع ابراج عديدة ولهذا قصص حبه فاشلة ، يحترم حرية الغير ، يرفض الأساليب الملتوية واللف والدوران>شخصية متوازنة ولابد أن يكون هذا التوازن واضح في حياتك العملية>مولود هذا البرج له كاريزما يمكن من خلاله السيطرة علي من حوله وأنه موهوب في هذا ، ويصبح مشهورا بفعل هذه الكاريزما ولهذا هو مرتبط بعمله مع الجماهير ، قاد ر أن يتعامل مع الناس في المواقف الصعبة>حياتك العاطفية مرتبكة لأن احساسك بالعظمة يمنعك من اختيار شريكة مناسبة>هذا الرجل لا يستمع إلي نصائح الآخرين ، لكنه فردي يعتمد علي نفسه في تسيير كل أموره العمليه وله طابع خاص في اختيار شريكه لأن هذا الرجل غير قادر علي التعامل مع الآخرين بالحب والمودة ، ولكن كل من يعرفه يحبه>الفردية تخسرك كثيرا ، حاول أن تلافي هذا وتندمج مع المحيطين بك لأن أسلوبك معهم مغالي في الغطرسة>يختار رجل برج الجدي امرأته علي اساس أنها ربة منزل يعشق الأسرة ويحاول اسعادها بشتي الطرق ، هو صاحب شخصية فاتنة وساحرة ومؤثرة في المحيطين به عاشق للجمال عموما هو شخصية هادئة

توقعات ماجي فرح لبرج الجدى على مستوى الحياة العاطفية والعلاقة مع الآخرين

>رجل يعشق الآمان والهدوء ، ويحب أطفاله وعائلته ، ينشد المثالية في علاقتها الاجتماعية

11- حظك اليوم برج الدلو يوم الأحد 5 يوليو / تموز 2015

>يعجب بالمرأة ذات الشخصية القوية لكنه في نفس الوقت يحب الترتيب معها ويدخل المطبخ ويساعدها، وغيرته علي شريكته قليلة لثقته فيها ولا يثير غيرتها ابدا ويحترمها دائما في كل الأماكن بين الناس .

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية والعاطفية.

>حاول أن تبدي اهتمامك بشريكة الحياة لأن الاحترام ليس دليل علي الحب ، الغيرة غير المرضية ترتضي غرورها كامرأة .

12- حظك اليوم برج الحوت يوم الأحد 5 يوليو / تموز 2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية والعاطفية

>مولود برج الحوت يحب شريكته جدا وهوعلي المستوي العملي يدخل في مشاريع ناجحة ، يتعلق بالمظاهر التي تمنحه القدرة علي التأثير لكنه في نفس الوقت يهمه الجوهر ، هو شخص قادر علي التعبير عن نفسه في جميع الحالات>شريك مثالي ولكن تعلقك بالمظاهر يثير فضول من حولك لمعرفة مكنون شخصيتك>وصف: حظك اليوم الأحد لجميع الابراج نقدمها لكم لكل مهتم ب توقعات الابراج و حظك اليوم على الصعيد العاطفي و العلاقات الشخصية مع الاخرين