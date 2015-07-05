ضبط راكبين مصريين بالمطار حاولا تهريب 480 ألف ريال سعودى إلى دبى

تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولى اليوم الأحد من ضبط راكبين مصريين حاولا تهريب 480 ألف ريال سعودى إلى دبى، مخالفين بذلك قانون انتقال النقد الأجنبى بصحبة الركاب الذى يسمح ب10 آلاف دولار أو ما يعادلها من عملات مختلفة.

أفاد مصدر بالمطار أنه أثناء اتخاذ الإجراءات التأمينية المتبعة على ركاب طائرة مصر للطيران المتجهة إلى دبى، اشتبه أحد ضباط قسم الأموال العامة بإدارة البحث الجنائى فى الراكبين وبتفتيش حقائبهم عثر مع الأول على 280 الف ريال سعودى والثانى 200 ريال سعودى.

على الفور أمر اللواء طارق فتحى مدير أمن المطار بتحرير المحاضر اللازمة وجارى عرضهم على نيابة الشئون المالية والتجارية.



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