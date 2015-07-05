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«ميدو» ينتقد رئيس الزمالك و يتضامن مع «الميرغني»

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أعلن أحمد حسام ميدو المدير الفني الأسبق لفريق الزمالك، مساندته لـلاعب “أحمد الميرغني” لاعب وادي دجلة والزمالك السابق، بعد هجومه على رئيس الجمهورية عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 وكتب “ميدو” على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “الميرغني مندفع في بعض الأوقات بحكم سنه أحياناً، وبحكم وطنيته أحياناً، مثله مثل الكثير من شباب ، أنا ضد إهانة أي من أولاد النادي”.

وأضاف ميدو: “على رئيس الزمالك    أن يفهم أن احترام أولاد النادي والدفاع عنهم جزء أصيل من عمله”.

 

 

 

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