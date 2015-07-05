أخبار عاجلة

فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية -
فيديو| وكيل النقابة: المحامية صفعتني على وجهي لما قولتلها أنتي «ست مستفزة» -
«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بدء استخراج بطاقات القدرات لطلاب الشهادة الثانوية بجامعة المنصورة غدًا

Google+ Print
بدء استخراج بطاقات القدرات لطلاب الشهادة الثانوية بجامعة المنصورة غدًا بدء استخراج بطاقات القدرات لطلاب الشهادة الثانوية بجامعة المنصورة غدًا

أعلنت جامعة المنصورة عن فتح باب إستخراج بطاقات القدرات للطلاب الذين انتهوا من امتحان شهادة الثانوية العامة هذا العام 2015 “نظام حديث- قديم”، والراغبين في الإلتحاق بإحدى الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبار القدرات وهي “التربية الرياضية – كلية التربية النوعية “شعبة التربية الفنية وشعبة التربية الموسيقية” – التمريض- الفنون الجميلة (فنون)- السياحة والفنادق” بفرع المكتب بالمنصورة مبنى المدينة الجامعية للطالبات شارع جيهان المتفرع من شارع الجمهورية ابتداءًا من الغد الإثنين حتى الخامس عشر من يوليو الحالي.

فيما تم الإعلان عن الأوراق المطلوبه، وهى رقم جلوس الطالب فى إمتحانات الثانوية العامه، وصورة شخصية لكل اختبار من الإختبارات فيما عدا كلية التربية الرياضيه والتى تتطلب عدد 2 صورة شخصية لكل اختبار.

وشدد الإعلان على الطلاب الالتزام بالأمكان المخصصة لأداء اختبارات القدرات طبقا للجداول المبينة بعالية وفى حالة عدم الالتزام لن يعتد بنتيجة الطالب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا