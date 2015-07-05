بدء استخراج بطاقات القدرات لطلاب الشهادة الثانوية بجامعة المنصورة غدًا

أعلنت جامعة المنصورة عن فتح باب إستخراج بطاقات القدرات للطلاب الذين انتهوا من امتحان شهادة الثانوية العامة هذا العام 2015 “نظام حديث- قديم”، والراغبين في الإلتحاق بإحدى الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبار القدرات وهي “التربية الرياضية – كلية التربية النوعية “شعبة التربية الفنية وشعبة التربية الموسيقية” – التمريض- الفنون الجميلة (فنون)- السياحة والفنادق” بفرع المكتب بالمنصورة مبنى المدينة الجامعية للطالبات شارع جيهان المتفرع من شارع الجمهورية ابتداءًا من الغد الإثنين حتى الخامس عشر من يوليو الحالي.

فيما تم الإعلان عن الأوراق المطلوبه، وهى رقم جلوس الطالب فى إمتحانات الثانوية العامه، وصورة شخصية لكل اختبار من الإختبارات فيما عدا كلية التربية الرياضيه والتى تتطلب عدد 2 صورة شخصية لكل اختبار.

وشدد الإعلان على الطلاب الالتزام بالأمكان المخصصة لأداء اختبارات القدرات طبقا للجداول المبينة بعالية وفى حالة عدم الالتزام لن يعتد بنتيجة الطالب.