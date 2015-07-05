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جامعة جنوب الوادي تستعد لتوقيع الكشف الطبي على الطلاب‎ الراغبين فى إجراء اختبارات القدرات

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جامعة جنوب الوادي تستعد لتوقيع الكشف الطبي على الطلاب‎ الراغبين فى إجراء اختبارات القدرات جامعة جنوب الوادي تستعد لتوقيع الكشف الطبي على الطلاب‎ الراغبين فى إجراء اختبارات القدرات

جامعة جنوب الوادي

أنهت المستشفى الطلابي بجامعة جنوب الوادي، تحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة، إستعدادها للإجراء الكشف الطبي للطلاب الراغبين في إجراء إختبارات القدرات بكليات التربية الرياضية والتمريض.

وأشار الدكتور ياسر مغربي مدير عام المستشفى الطلابي، أن المستشفى يقوم بتوقيع الكشف الطبي على الطلاب في بداية إختبارات كلية التربية الرياضية للتأكد من سلامة الباطنة والقلب قبل إستكمال الإختبار بالكلية، كما تشارك طبيبة من مستشفى الطلاب في لجنة الكشف الطبي على الطالبات.

وأضاف المغربي، بعد أن يجتاز الطالب إختبار القدرات والمهارات بالكلية تقوم المستشفى باجراء قومسيون طبي عام لكافة التخصصات (رمد – جراحة – جلدية) أما بالنسبة لكلية التمريض فيتم إجراء تحاليل الإلتهاب الكبدي Bو C للطلاب للتأكد من خلوهم من الفيروس.

وأضاف أنه تم تجهيز مظلة وأماكن انتظار أمام المستشفى الطلابي بالجامعة لأولياء الأمور والطلاب، ويستمر العمل وفقاً للمواعيد المحددة لاجراء الاختبارات.

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