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“الخارجية”: يجب التوصل إلى نتيجة إيجابية في مفاوضات تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا

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“الخارجية”: يجب التوصل إلى نتيجة إيجابية في مفاوضات تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا “الخارجية”: يجب التوصل إلى نتيجة إيجابية في مفاوضات تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا

السفير الدكتور بدر عبد العاطي

أكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبدالعاطي، علي أهمية التوصل إلى اتفاق سياسي فى ليبيا بأسرع ما يُمكن، معرباً عن أمله فى أن تقوم كافة أطراف الحوار بالتوافق على مسودة التى أعدتها الأمم المتحدة الأسبوع القادم حتى يتسنى لليبيا المُضى قدماً فى مكافحة الإرهاب وتأهيل الاقتصاد وإعادة الإعمار.

وأعاد المتحدث التأكيد على أن لن تألو جهداً فى دعم شقيقتها ليبيا فى مخلتف المراحل التى تمر بها حرصاً على استقرارها وعلى تمكين والسلطات الليبية من بسط النفوذ على كامل الأراضى الليبية دون مزيد من التأخير الذى تستفيد منه التنظيمات المتطرفة والإرهابية على نحو يجعل التوصل إلى حل سياسى مسألة مُلحة وعاجلة.

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