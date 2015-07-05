الأوقاف تصادر كتبا للقرضاوى وأخرى عن الحب والرومانسية فى مساجد بالعبور

صادرت وزارة الأوقاف، عددا من أشرطة الكاسيت وكتب الدكتور يوسف القرضاوى رئيس اتحاد العلماء المسلمين بقطر لمخالفة كتب القرضاوى للمنهج الأزهرى الوسطى، كانت موجودة بزاوية الروضة (الجمعية الشرعية سابقًا)، كما رصد استخدامهم للمكبرات الخارجية فى صلاة التراويح.

ومن جانبه، قام الشيخ صبرى ياسين دويدار، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، فى جولة مفاجئة على مساجد مدينة العبور، بالمرور على زاوية الشهيد (إبراهيم هلال بالحى السادس)، حيث كشف عن إسراف فى استخدام الإنارة الخارجية لمئذنتى المسجد، وطلب من إدارة الزاوية سرعة التخفيف من الإنارة وترشيد استخدام الكهرباء، كما رصدت حملة وكيل الوزارة بعض المخالفات الإدارية بمسجد آل نصار بحى الشباب وتمت إحالتها للشئون القانونية، كما عثرت الحملة على كتاب عن الحب والرومانسية بمكتبة أحد المساجد خلال الحملة.

من جانبه، قال الشيخ صبرى ياسين دويدار وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، لـ"اليوم السابع"، أن المخالفات التى تم رصدها وجدت فى زوايا أهلية، حيث أقتنى البعض كتب القرضاوى، وهم لا يعلمون خطورتها، وعند تحذيرهم تخلو عنها، وتم مصادرتها، الأمر نفسه حيال مخالفة الزينة والأنوار الزائدة، حيث وجدت بزاوية أهلية يدفع أصحابها تكاليف الإنارة من أموالهم الخاصة، ومع ذلك استجابوا للتنبيهات وتخفيف الأحمال.