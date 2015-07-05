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بالفيديو.. اللحظات الأخيرة لغرق سفينة البضائع “طابا” بالقرب من سفاجا

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بالفيديو.. اللحظات الأخيرة لغرق سفينة البضائع “طابا” بالقرب من سفاجا بالفيديو.. اللحظات الأخيرة لغرق سفينة البضائع “طابا” بالقرب من سفاجا
تمكنت القوات البحرية بسفاجا، صباح اليوم الأحد، من إنقاذ 37 شخصا (35 مصريا وسودانيا ولبنانيا)، كانوا على متن سفينة تدعى “طابا”، تعرضت للغرق بالقرب من ميناء سفاجا البحرى.

وقالت غرفة العمليات والطوارئ بديوان عام محافظة البحر الأحمر، إن القوات البحرية تلقت إشارة استغاثة من السفينة طابا بالغرق، وعلى الفور أرسلت القوات البحرية 3 قطع بحرية لإنقاذها، وتمكنت من إنقاذ طاقمها بالكامل وهم 27 مصريا، و10 سائقين للشاحنات التى كانت تقلها بينهم سودانى ولبنانى.

وأوضحت مصادر لـ”اليوم السابع”، أن السفينة طابا انطلقت من ميناء سفاجا البحرى، فى تمام الساعة الثالثة والربعة فجراً فى طريقها لميناء ضبا السعودى، وكان على متنها 43 شاحنة، وعلى بعد 20 ميلا بحريا من ميناء سفاجا، تعرضت للغرق، مما اضطر طاقمها إلى إرسال إشارة استغاثة تلقتها القوات البحرية ودفعت بـ 3 قطع بحرية، وتم إنقاذهم جميعاً، ونقلهم لميناء سفاجا البحرى.

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مصر 365

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