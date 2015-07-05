التحفيز الكهربائى يعكس إصابات الحبل الشوكى ويحسن فوائد العلاج

توصلت الأبحاث الطبية إلى أن التحفيز الكهربائى للعصب على المدى القصير، يمكن أن يعكس إصابات الحبل الشوكى المرتبط بإصابات تلف الأعصاب، وربما تحسين فوائد العلاج لإعادة التأهيل.

فقد قام الباحثون بجامعة "سيدنى" الأسترالية بفحص مكثف لمجموعة من المرضى تم التحفيز الكهربائى للعصب على المدى القصير، حيث لوحظ تحسن الوظائف الطرفية ووظيفة العصب بعد إصابات النخاع الشوكى.

وقال الباحثون إن الدراسة أثبتت أن برنامج تحفيز الأعصاب الطرفية المكثف لمدة ستة أسابيع كان مفيدا فى تحسين استثارة العصب بنحو المعدل الطبيعى، لتنقبض العضلات عند تنشيط الأعصاب والسيطرة عليها بواسطة نبضات كهربائية من المخ.

يفقد المخ السيطرة على العضلات بعد إصابات النخاع الشوكى، بسبب عدم إثارة الأعصاب المصابة بسهولة.

>وأكد الباحثون أن الحفاظ على وظيفة الأعصاب الطرفية سيصبح قريبا ممكنا بفضل التحفيز الكهربائى للنخاع الشوكى، لتقليل المضاعفات الصحية، مما يؤدى إلى الحصول على نتائج وظيفية أفضل.