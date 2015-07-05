القبض على عاطلين بحوزتهما أسلحة نارية غير مرخصة فى بنى سويف

ألقت مباحث مركز شرطة ببا فى بنى سويف، برئاسة المقدم أحمد الخولى اليوم الأحد، القبض على مختار أحمد جاب الله 44 سنة عاطل مقيم كوم الصعايدة مركز ببا، وبحوزته بندقية خرطوش بمب أكشن عيار 12 وكذا فرد خرطوش عيار 16 بقصد الاتجار، تحرر عن ذلك المحر رقم 2015/4146 إدارى مركز ببا.

كما ألقت مباحث مركز شرطة إهناسيا برئاسة المقدم مصطفى أبو عقرب القبض على جمال أحمد عبد العظيم "30 سنة" عاطل مقيم نزلة خلف مركز إهناسيا، وبحوزته فرد خرطوش عيار 16، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2015/2552 إدارى مركز إهناسيا.