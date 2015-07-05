السعودية ترصد ملايين الريالات للكشف عن 4 مطلوبين

أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم الأحد عن أسماء أربعة من المطلوبين أمنيًا، مخصصة مكافآت مالية لمن يبلغ عنهم أو يحبط عملية إرهابية، ودعت من يتوفر لديه أى معلومات بشأنهم إلى المبادرة بالاتصال برقم ساخن.

ونشرت الداخلية ‏صورًا للمطلوبين الأربعة ، من خلال فيديو ، وهم كل من ‏سعد فلاح عائض ال رشيد، وفيصل محمد الحميد الزهراني، وسويلم الهادى القيقعى الرويلي، وإبراهيم يوسف إبراهيم الوزان.

وأعلنت عن مكافآت مالية مقدارها مليون ريال لمن يبلغ عن أحد المطلوبين، ومكافأة خمسة ملايين ريال لمن يبلغ عن أكثر من مطلوب، ومكافأة سبعة ملايين ريال لمن يحبط عملية إرهابية.

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