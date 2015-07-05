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تأجيل دعوى تجنيد رئيس نادي “بني عبيد” بالقوات المسلحة لـ 2 سبتمبر

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تأجيل دعوى تجنيد رئيس نادي “بني عبيد” بالقوات المسلحة لـ 2 سبتمبر تأجيل دعوى تجنيد رئيس نادي “بني عبيد” بالقوات المسلحة لـ 2 سبتمبر

أرشيفية

قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل دعوى هرماس رضوان رئيس مجلس إدارة نادى بنى عبيد وعضو مجلس الشعب السابق المطالبة بتجنيده فى صفوف القوات المسلحة لجلسة 2 سبتمبر المقبل.

كان رضوان أقام دعوى طالب فيها وقف القرار السلبى المطعون عليه بامتناع الجهة الإدارية عن إصدار قرار بقبول تجنيده.

وقالت الدعوى إن الطاعن تقدم بطلب للإدارة العامة للتجنيد والتعبئة بالقاهرة طالبا الموافقة على قبول تجنيده علما بأنه من مواليد 7 أكتوبر 1951 مستندا إلى نص المادة 36 من القانون رقم 127 لسنة 1980 والتى تنص على أنه “لا يجوز أن يطلب للخدمة العسكرية من أتم الثلاثين من عمره ولا يسرى الحكم السابق فى حالة الحرب أو التعبئة أو الطوارئ أو بقرار من رئيس الجمهورية

 

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