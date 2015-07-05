أخبار عاجلة

فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية -
فيديو| وكيل النقابة: المحامية صفعتني على وجهي لما قولتلها أنتي «ست مستفزة» -
«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

إقامة مشروعات لتوليد الطاقة الكهربية من الرياح بالوادي الجديد‎

Google+ Print
إقامة مشروعات لتوليد الطاقة الكهربية من الرياح بالوادي الجديد‎ إقامة مشروعات لتوليد الطاقة الكهربية من الرياح بالوادي الجديد‎

التقى اليوم اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد، مع الدكتور حمدي أحمد زيدان أستاذ وباحث بكلية الهندسة جامعة أسيوط وأحد أبناء قرية الراشدة بمركز الداخلة، إقامة مشروعات توليد الطاقة الكهربية من الرياح لتطبيق المشروع بها والذي لاقى نجاحا كبيراً هناك.

وقال المحافظ أن المشروع سيتم تطبيقه بشكل مبدئي في أحد الآبار الزراعية بمنطقة درب الأربعين بمركز باريس ضمن مخطط للتوسع في المشروع.

ومن جانبه، أوضح الدكتور حمدي زايد، صاحب المشروع، أنه بالفعل تم تصميم “توربينة” لإنتاج الطاقة الكهربية تلائم سرعة الرياح بمصر بشكل عام ومحافظة الوادي الجديد بشكل خاص، حيث إن سرعات الرياح بالمحافظة تتراوح ما بين متوسطة إلى خفيفة وتتناسب مع محركات وتوربينات إنتاج الكهرباء من الرياح.

وأضاف حمدي، أن المشروع تم تطبيقه بشكل ناجح في بالرغم من أن سرعات الرياح هناك أقل من محافظة الوادي الجديد والتي تصل إلى نصف متر/ ساعة، وأن المشروع يمكن تطبيقه في مشروعات مزارع الدواجن والآبار الزراعية والمنازل أيضا، مؤكدًا أن تكلفة المشروع تقل بنسة تتراوح ما بين 40% – 60 % من تكلفة وحدات إنتاج الطاقة الشمسية، ما يشكل ميزة اقتصادية كبيرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل