إقامة مشروعات لتوليد الطاقة الكهربية من الرياح بالوادي الجديد‎

التقى اليوم اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد، مع الدكتور حمدي أحمد زيدان أستاذ وباحث بكلية الهندسة جامعة أسيوط وأحد أبناء قرية الراشدة بمركز الداخلة، إقامة مشروعات توليد الطاقة الكهربية من الرياح لتطبيق المشروع بها والذي لاقى نجاحا كبيراً هناك.

وقال المحافظ أن المشروع سيتم تطبيقه بشكل مبدئي في أحد الآبار الزراعية بمنطقة درب الأربعين بمركز باريس ضمن مخطط للتوسع في المشروع.

ومن جانبه، أوضح الدكتور حمدي زايد، صاحب المشروع، أنه بالفعل تم تصميم “توربينة” لإنتاج الطاقة الكهربية تلائم سرعة الرياح بمصر بشكل عام ومحافظة الوادي الجديد بشكل خاص، حيث إن سرعات الرياح بالمحافظة تتراوح ما بين متوسطة إلى خفيفة وتتناسب مع محركات وتوربينات إنتاج الكهرباء من الرياح.

وأضاف حمدي، أن المشروع تم تطبيقه بشكل ناجح في السعودية بالرغم من أن سرعات الرياح هناك أقل من محافظة الوادي الجديد والتي تصل إلى نصف متر/ ساعة، وأن المشروع يمكن تطبيقه في مشروعات مزارع الدواجن والآبار الزراعية والمنازل أيضا، مؤكدًا أن تكلفة المشروع تقل بنسة تتراوح ما بين 40% – 60 % من تكلفة وحدات إنتاج الطاقة الشمسية، ما يشكل ميزة اقتصادية كبيرة.