إنشاء 1000 فدان غابة شجرية بالوادي الجديد

بدأت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، بالتنسيق والتعاون مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أعمال المرحلة الثانية من مشروع انشاء 1000 فدان غابة شجرية بمدينة الخارجة.

وقالت المهندسة منى محمد، مدير إدارة التخطيط والمشروعات بالوادي الجديد، “إنه جاري البدء في إقامة 500 فدان كمرحلة ثانية بعد الانتهاء من إقامة المرحلة الأولى بـ500 فدان آخرين غابات شجرية ضمن مخطط لإقامة 5000 آلاف فدان غابات شجرية بمدينة الخارجة، بهدف تخلص الأمن من مياه الصرف الصحي الملوثة والمعالجة بمحطات الصرف”.

وأضافت منى: “إن مستهدف التوسع في إقامة الغابات الشجرية بالمنطقة الشرقية بمدينة الخارجة؛ لتحقيق الاستفادة القصوى من مياه الصرف الصحي والتخلص من مشكلة رعي الأغنام وتربية الماشية والأسماك على مياه الصرف الملوثة، مما يسبب مشكلات صحية خطيرة لأبناء المحافظة”.

وأوضحت أن المحافظة تسعى لإنتاج الوقود الحيوي كمنتج ثانوي من الغابة الشجرية لتحقيق أقصى استفادة لمنطقة الغابة الشجرية بمدينة الخارجة، فضلاً عن الإعداد لإنتاج الوقود الحيوي كمنتج ثانوي من الغابة الشجرية.

وأكدت أن قطاع الكهرباء إنتهى من توصيل التيار للغابة الشجرية، بتكلفة بلغت 7 ملايين و848 ألف جنيه؛ للبدء في إقامة مشروعات صناعية وزراعية بهذه المنطقة.