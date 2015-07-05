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“تموين المنيا” يبدأ في إضافة المواليد الجديدة

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“تموين المنيا” يبدأ في إضافة المواليد الجديدة “تموين المنيا” يبدأ في إضافة المواليد الجديدة

أعلن الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة   بالمنيا، أن المديرية بدأت في إجراءات إضافة جميع المواليد الجدد إلى البطاقات التموينية السارية بدء من شهر يوليو الجاري، وذلك وفقًا للقرار الوزاري رقم 153 لسنة 2015 الصادر من وزارة التموين 2 يوليو الجاري.

وأكد أنه على المواطن التوجه لمكتب التموين التابع له، وتقديم شهادة ميلاد الطفل، موضحًا أن القرار نص على أنه إعتبارًا من 1-7-2015 يتم إضافة جميع المواليد إلى البطاقات السارية والذين بلغت أعمارهم عامين فأكثر، وكذلك الذين لم يسبق إضافتهم إلى بطاقات ذويهم بدء من 1-1-2006 وحتى 31-12-2013.

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