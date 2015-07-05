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وكيلة وزارة التربية والتعليم بدمياط تستقبل أوائل الدبلومات الفنية

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وكيلة وزارة التربية والتعليم بدمياط تستقبل أوائل الدبلومات الفنية وكيلة وزارة التربية والتعليم بدمياط تستقبل أوائل الدبلومات الفنية

>استقبلت فريدة مجاهد وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط الطالبة هدى عبد العزيز كامل عبد الفتاح الأولى على مستوى الجمهورية فى التعليم الفنى التجارى والطالبة داليا محمد حافظ خلف الرابعة على مستوى القطاع ووعدت بتكريمهم فى احتفالية يوم الخميس القادم برعاية التعليم الفنى.

وحضر اللقاء الدكتور سيد الفيومى مدير عام التعليم الفنى ومنى صبرى مدير إدارة عزبة البرج ووالدة الطالبة هدى ومديرة مدرستها وعدد من الموجهين وطالبت وكيل الوزارة الطالبتين باستكمال دراستهما والحفاظ على تفوقهما حتى إتمام الدراسات العليا، وأكدت أن الوزارة تقدم يد العون لأبنائها حتى يحققوا أهدافهم وطموحاتهم.

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