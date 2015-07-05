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نيكول كيدمان «جاسوسة» في ملكة الصحراء

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نيكول كيدمان «جاسوسة» في ملكة الصحراء نيكول كيدمان «جاسوسة» في ملكة الصحراء

تلعب النجمة الأسترالية نيكول كيدمان، دور العالمة والسياسية والجاسوسة “جريتود بيل”، من خلال أحدث أفلامها “ملكة الصحراء”، والذي انتهت كيدمان من تصويره.

ويتناول الفيلم، الذي كتبه وأخرجه الألماني ورنر هرتزوغ، قصة حياة بيل، ورحلاتها وعملها بالمنطقة العربية كمؤرخة وكاتبة وعالمة أثار، ويشارك في بطولته كل من الأمريكي جايمس فرانكو والبريطاني روبرت باتنسون، ومن المتوقع أن يبدأ عرضه في صالات السينما خلال العام الحالي.

ويركز الفيلم، على الدور الذي لعبته كل من بيل، وزميلها تي إي لورانس، الشهير بلورانس العرب، لصالح الاستخبارات البريطانية خلال الحرب العالمية الثانية، إذ مكنت معرفة بيل بالمنطقة، وإجادتها لعدة لغات، بينها العربية والفارسية، ومعرفتها بالقبائل والعشائر المختلفة، من لعب دور هام في التطورات السياسية في المنطقة بعد الحرب، لاسيما في العراق.

كما يبرز الفيلم علاقة بيل بالعراقيين العاديين الذين كانت تتمتع بينهم بسمعة طيبة وكانوا يلقبونها بالـ”خاتون”، أي “السيدة” باللغة الفارسية.

 

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