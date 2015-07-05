بدء تسجيل المواليد لبطاقات التموين بقنا‎

بدأت مديرية التموين بقنا اليوم الأحد، فتح مكاتبها على مستوى المحافظة لاستقبال المواطنين لبدء تسجيل المواليد الجدد حتي الأول من يوليو 2013 وإضافتها إلى البطاقات التموينية، والتي بلغت أعمارهم عامين فأكثر حتى هذا التاريخ، وكذلك الذين لم يسبق إضافتهم إلى بطاقات ذويهم لصرف السلع المدعمة.

وأشار أحمد عبدالعليم وكيل وزارة التموين بقنا، أن مكاتب التموين البالغ عددها 50 مكتب بمراكز ومدن المحافظة بدأت فى إضافة المواليد الجُدد إلى بطاقات التموين مؤكداً أنه تم إصدار تعليمات لجميع المكاتب لتوفير كافة التسهيلات للمواطنين لتسجيل مواليدهم للإستفادة بالسلع التموينية المدعمة.