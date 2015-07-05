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مجلس القضاء الأعلى يوافق على مشروع قانون مكافحة الإرهاب

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مجلس القضاء الأعلى يوافق على مشروع قانون مكافحة الإرهاب مجلس القضاء الأعلى يوافق على مشروع قانون مكافحة الإرهاب

دار القضاء العالى

قرر مجلس القضاء الأعلى في جلسته المنعقدة برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس، الموافقة على مشروع قانون مكافحة الإرهاب، مع إبداء بعض الملاحظات الخاصة بالمسائل الإجرائية التي تضمنها القانون، حيث سيتم على الفور إرسال ذلك الرأي إلى وزارة العدالة الانتقالية تمهيدا لإحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة مجددا، لإجراء المراجعة القانونية بشأنه على ضوء تلك الملاحظات.

وصرح مصدر قضائي مسئول بأن قيام مجلس القضاء الأعلى بمراجعة مشروع القانون، إنما يأتي في إطار ما أناطه به الدستور وقانون السلطة القضائية، من اختصاص في النظر في كافة مشروعات القوانين المتعلقة بالعدالة وإجراءات التقاضي.

كما قرر مجلس القضاء الأعلى تكليف أقدم النواب العامين المساعدين للقيام بمهام عمل النائب العام، لحين اختيار نائب جديد خلفا للمستشار هشام بركات الذي كان قد استشهد مؤخرا إثر حادث إرهابي أليم.

يذكر أن المستشار علي عمران مدير التفتيش القضائي بالنيابة العامة، هو الأقدم من بين النواب العامين المساعدين.

 

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