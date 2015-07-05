الانتهاء من تكريك 243 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه بقناة السويس الجديدة

قال مسئول بإدارة مشروع قناة السويس الجديدة أنه تم الإنتهاء من تكريك 243 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه من إجمالى مستهدف 258 مليون متر مكعب بقناة السويس الجديدة وبنسبة تصل الى نحو 93%.

وقال المسئول أن عدد الكراكات العاملة بالقناة الجديدة بجميع قطاعات العمل وصل إلى 35كراكة، بينها 5كراكات تابعة لهيئة قناة السويس والباقى تابعة للتحالف الدولي الذي يضم شركات من الإمارات وهولندا وبلجيكا وأمريكا، لافتاً إلى أن القناة الجديدة شهدت ولأول مرة عبور عدد من القطع البحرية واللنشات من أول القناة بمنطقة الدفرسوار وحتى منطقة البلاح، وأن المعديات تعمل بمنطقة نمرة 6 بالقطاع الأوسط لنقل المواطنيين والسيارات من وإلى سيناء دون توقف وتخضع لإشراف هيئة قناة السويس وتأمين القوات المسلحة.

وجدد المسئول تأكيده بأن جميع أعمال التكريك تنتهى منتصف الشهر الجاري، تمهيداً للبدء فى التشغيل التجريبي للملاحة بالسفن فيها على أن يتم الإفتتاح الرسمى لها 6 أغسطس القادم

وكشف عن تركيب عدد 20علامة ملاحية لإرشاد السفن هى الأحدث من نوعها فى العالم وتعمل بالطاقة الشمسية ضمن 110 شمندورة مستهدف تركيبها قبل بدء الملاحة بها.