أخبار عاجلة

فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية -
فيديو| وكيل النقابة: المحامية صفعتني على وجهي لما قولتلها أنتي «ست مستفزة» -
«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

الانتهاء من تكريك 243 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه بقناة السويس الجديدة

Google+ Print
الانتهاء من تكريك 243 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه بقناة السويس الجديدة الانتهاء من تكريك 243 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه بقناة السويس الجديدة

قال مسئول بإدارة مشروع قناة السويس الجديدة أنه تم الإنتهاء من تكريك 243 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه من إجمالى مستهدف 258 مليون متر مكعب بقناة السويس الجديدة وبنسبة تصل الى نحو 93%.

وقال المسئول أن عدد الكراكات العاملة بالقناة الجديدة بجميع قطاعات العمل وصل إلى 35كراكة، بينها 5كراكات تابعة لهيئة قناة السويس والباقى تابعة للتحالف الدولي الذي يضم شركات من الإمارات وهولندا وبلجيكا وأمريكا، لافتاً إلى أن القناة الجديدة شهدت ولأول مرة عبور عدد من القطع البحرية واللنشات من أول القناة بمنطقة الدفرسوار وحتى منطقة البلاح، وأن المعديات تعمل بمنطقة نمرة 6 بالقطاع الأوسط لنقل المواطنيين والسيارات من وإلى سيناء دون توقف وتخضع لإشراف هيئة قناة السويس وتأمين القوات المسلحة.

وجدد المسئول تأكيده بأن جميع أعمال التكريك تنتهى منتصف الشهر الجاري، تمهيداً للبدء فى التشغيل التجريبي للملاحة بالسفن فيها على أن يتم الإفتتاح الرسمى لها 6 أغسطس القادم

وكشف عن تركيب عدد 20علامة ملاحية لإرشاد السفن هى الأحدث من نوعها فى العالم وتعمل بالطاقة الشمسية ضمن 110 شمندورة مستهدف تركيبها قبل بدء الملاحة بها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا