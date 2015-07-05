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إصابة 4 أشخاص بينهم 3 مجندين فى تصادم مدرعة شرطة وسيارة سولار بقنا

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إصابة 4 أشخاص بينهم 3 مجندين فى تصادم مدرعة شرطة وسيارة سولار بقنا إصابة 4 أشخاص بينهم 3 مجندين فى تصادم مدرعة شرطة وسيارة سولار بقنا

أصيب 4 أشخاص بينهم 3 مجندين بقوات الأمن المركزى اليوم الأحد، إثر وقوع تصادم بين مدرعة شرطة وسيارة محملة بالسولار بالطريق الصحراوى الغربى أمام قرية الترامسة بمركز قنا.

كشفت التحريات وقوع تصادم بين سيارة مدرعة تابعة للشرطة وأخرى نقل بمقطورة محملة بالسولار أمام قرية الترامسة.

وأسفر الحادث عن إصابة كلا من  “سيد.ع.إ – 38 سنة – مجند”، و”أحمد.م.ع – 21 سنة – مجند”، مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس، و”رمضان.م.ش – 32 سنة” مصاب بجرح قطعي بالبطن وجميعهم مجندبن بقوات الأمن المركزى بقنا، و”حسبن.أ.ع – 31 سنة”، ومصاب بكسر بالساق، وتم نقل المصابين لمستشفى قنا العام  وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.

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