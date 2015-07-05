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إصابة شرطيين على يد سائق “توكتوك” بالمنيا

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إصابة شرطيين على يد سائق “توكتوك” بالمنيا إصابة شرطيين على يد سائق “توكتوك” بالمنيا

أصيب عريف ورقيب شرطة من قوة وحدة مرور بنى مزار على يد سائق توك توك وشقيقه بالمنيا.

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى مدير امن المنيا ،إخطارًا، من اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائى بالمديرية،يفيد بإصابة “أحمد محمد عبد العال، ومقيم بقرية الشيخ عطا بمركز بنى مزار،عريف شرطة، وأحمد محمد إبراهيم، مقيم بقرية العباسية ببنى مزار، رقيب شرطة، حيث فوجئوا أثناء تنظيم حركة المرور بشخصين يستقلان توك توك وعندما إقتربوا من الكمين فروا هاربين مما جعل الشرطيين يطارداهما، وقاما المتهمين بإصطدام العريف مما تسبب فى كسر ذراعه الأيسر وحدوث سحجات وكدمات بالجسم.

وعلى الفور تم ضبط المتهمين وهما، “محمود رياض – 20 سنة”، سائق توكتوك، و”محمد علي رياض – 27 سنة – عامل”، ومقيمان بمركز بنى مزار، وبسؤالهما أكدا أنهما كانا يحاولان الهرب بسبب عدم ترخيص التوكتوك وكذلك كانا يسيران عكس الاتجاه.

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