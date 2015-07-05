انتبه: إضافة الكاتشاب والمايونيز إلى الطعام قبل إعداده خطر على المعدة

يعتمد البعض على استخدام الكاتشاب والمايونيز وغيرها إلى المكونات، فى تتبيل الطعام قبل طهيه، لإضافة مذاق جيد له.

الدكتور خالد يوسف أخصائى التغذية يشدد على خطورة تلك الطريقة، موضحا أن جميع تلك المنتجات تحتوى على مواد حافظة وألوان صناعية، والتى تعد من أهم المكونات التى تسبب سرطان المعدة، وخاصة عند تسخينها، حيث تعمل الحرارة العالية، على تنشيط المواد الكيميائية بها وتحولها إلى مركبات غير ثابتة، تعمل على زيادة الشوارد الحرة بالجسم، ناتجا عنه تكون أوراما خبيثة بالمعدة.

وبشكل عام يوضح أخصائى التغذية أنه يمكن لأى إنسان معرفة ما إذا كان الطعام الذى يتناوله صحى أم لا، من خلال ملاحظة الأعراض التى تنتابه بعد تناوله.

فأى طعام يصيبنا بالوخم والصداع وعسر الهضم يجب الامتناع عن تناوله، فليس من الطبيعى أن يؤدى تناول الطعام إلى حدوث تلك الأعراض، على عكس ما هو شائع لدى البعض.

فالمفترض أن تناول الطعام يلحقه شعورا بالنشاط والتنبه، وهو ما يعد دليلا على استفادة الجسم من عناصره الهامة وعدم تضرره منها.