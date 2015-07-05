باسكال مشعلاني وصابر الرباعي في مهرجان مدينة "سوسة" الدولي

أعلن رفيق الغربي مدير مهرجان "سوسة" في دورته الـ57، أنه تمت برمجة حفلة للفنانة باسكال مشعلاني يوم 23 تموز/يوليو، كما تضمن البرنامج حفلة لصابر الرباعي يوم 1 آب/أغسطس 2015 .

وهذه هي من بين أهم حفلات المهرجان الذي يبدأ يوم 10 تموز/يوليو وينتهي يوم 16 آب/أغسطس بحفلة للفنان الجزائري"ايدير"، أما بقية الحفلات فهي متنوعة بين المسرح والسينما والغناء.

ويأتي مهرجان مدينة "سوسة" الدولي هذا العام في ظرف استثنائي بعد العملية الإرهابية التي نُفذّت منذ أيام قليلة وذهب ضحيتها 39 سائحاً أوروبياً (من بينهم 20 انجليزياً) اغتالهم الإرهابي سيف الدين الرزقي وهم يستلقون على شاطئ أحد أفخم الفنادق في المدينة السياحية الساحلية، إذ أطلق عليهم وابلاً من الرصاص من سلاح "كلاشنكوف" قبل أن يتمّ القضاء عليه.

وكانت باسكال مشعلاني قد سبق وعبّرت عن تضامنها مع تونس وشعبها عندما تعرضت تونس إلى عمل إرهابي في الأشهر الماضية، وقالت في تدوينة لها: "لا خوف على تونس وهو بلد حضاري وسياحي من الطراز الأول وأن الشعب التونسي له إرادة قوية ويعرف كيف يتخطى الصعوبات".

وعلى الرغم من أنه ثمة احتمال بإلغاء بعض عروض المهرجان في دورته الحالية بطلب من بعض الفنانين جرّاء ما سببه العمل الإرهابي، لكن المؤكد أن باسكال التي تعوّدت حضور الحفلات العامة والخاصة في تونس، لن تلغي حفلتها وكذلك صابر الرباعي.

وتقام حفلات مهرجان "سوسة"، التي تبعد 140 كلم جنوب تونس العاصمة، في مسرح "سيدي الظاهر" في الهواء الطلق والذي يتسع لحوالي2000 متفرجاً.

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