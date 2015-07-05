مباحث الجمالية تضبط 6 بائعين قبل ترويجهم 133 ألف صاروخ ألعاب نارية

تمكن رجال مباحث قسم الجمالية من ضبط "على ج إ" 19 سنة بائع ومقيم دائرة العياط جيزة، وبحوزته 9 كراتين بداخلها كمية من الصواريخ بإجمالى 110 آلاف صاروخ مختلفة الأشكال والأحجام بقصد الاتجار.

كما تم ضبط " ياسر ع ح" 30 سنة عامل ومقيم الجيزة وبحوزته 1700 صاروخ مختلفة الأشكال والأحجام بقصد الاتجار، وضبط "سلامة س س" 30 سنة بائع ومقيم دائرة قسم شرطة الموسكى وبحوزته 1500 صاروخ مختلفة الأشكال والأحجام بقصد الاتجار.

ونجح رجال مباحث القسم من ضبط " على س م" 24 سنة تاجر ومقيم دائرة القسم، وبحوزته 13 كرتونة بداخلها كمية من الصواريخ بإجمالى 18 ألف صاروخ مختلفة الأشكال والأحجام بقصد الاتجار، وضبط "محمد ك أ" 22 سنة بائع ومقيم شبرا الخيمة قليوبية وبحوزته عدد 1200 صاروخ مختلفة الأشكال والأحجام بقصد الاتجار، وضبط "هشام ى أ" 19 سنة بائع ومقيم دائرة القسم وبحوزته 1200 صاروخ مختلفة الأشكال والأحجام بقصد الاتجار.