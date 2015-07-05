أخبار عاجلة

فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية -
فيديو| وكيل النقابة: المحامية صفعتني على وجهي لما قولتلها أنتي «ست مستفزة» -
«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مباحث الجمالية تضبط 6 بائعين قبل ترويجهم 133 ألف صاروخ ألعاب نارية

Google+ Print
مباحث الجمالية تضبط 6 بائعين قبل ترويجهم 133 ألف صاروخ ألعاب نارية مباحث الجمالية تضبط 6 بائعين قبل ترويجهم 133 ألف صاروخ ألعاب نارية
تمكن رجال مباحث قسم الجمالية من ضبط "على ج إ" 19 سنة بائع ومقيم دائرة العياط جيزة، وبحوزته 9 كراتين بداخلها كمية من الصواريخ بإجمالى 110 آلاف صاروخ مختلفة الأشكال والأحجام بقصد الاتجار.

كما تم ضبط " ياسر ع ح" 30 سنة عامل ومقيم الجيزة وبحوزته 1700 صاروخ مختلفة الأشكال والأحجام بقصد الاتجار، وضبط "سلامة س س" 30 سنة بائع ومقيم دائرة قسم شرطة الموسكى وبحوزته 1500 صاروخ مختلفة الأشكال والأحجام بقصد الاتجار.

ونجح رجال مباحث القسم من ضبط " على س م" 24 سنة تاجر ومقيم دائرة القسم، وبحوزته 13 كرتونة بداخلها كمية من الصواريخ بإجمالى 18 ألف صاروخ مختلفة الأشكال والأحجام بقصد الاتجار، وضبط "محمد ك أ" 22 سنة بائع ومقيم شبرا الخيمة قليوبية وبحوزته عدد 1200 صاروخ مختلفة الأشكال والأحجام بقصد الاتجار، وضبط "هشام ى أ" 19 سنة بائع ومقيم دائرة القسم وبحوزته 1200 صاروخ مختلفة الأشكال والأحجام بقصد الاتجار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365