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تجدد الاشتباكات بين الجيش الليبي وعناصرتنظيم داعش

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تجدد الاشتباكات بين الجيش الليبي وعناصرتنظيم داعش تجدد الاشتباكات بين الجيش الليبي وعناصرتنظيم داعش

أرشيفية

تجددت الاشتباكات، اليوم الأحد، بين الجيش الليبي مدعومًا بمدنيين، وبين عناصر تنظيم داعش الإرهابي ومجلس شورى بنغازي، في منطقة بوهيمة شرقي البلاد، ما أدى إلى نزوح عدد من الأهالي.

وقالت مصادر لـ”سكاي نيوز عربية” إن الاشتباكات تدور بين قوات الجيش والميليشيات المسلحة، في الوقت الذي تقوم طائرات الجيش الليبي بقصف مواقع المسلحين.

وأضافت المصادر أن المعارك مستمرة منذ  يوم الجمعة، حين استهدفت الجماعات المسلحة “بوهديمة” بعدد من القذائف بعد فشلها في اقتحام مقر الشرطة العسكرية، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 23 شخصًا بجروح.

وحمل الـمتحدث باسم الجيش الليبي، الرائد محمد حجازي، في حديث سابق  لـ”سكاي نيوز عربية” قطر المسؤولية عن  إدخال  السلاح إلى المليشيات في ليبيا، موضحاً أنه تم ضبط عدة شحنات سلاح.

 

 

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