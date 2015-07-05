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تجديد حبس 7 قيادات إخوانية 15 يوم للتحريض ضد الجيش والشرطة بالسويس‎

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تجديد حبس 7 قيادات إخوانية 15 يوم للتحريض ضد الجيش والشرطة بالسويس‎ تجديد حبس 7 قيادات إخوانية 15 يوم للتحريض ضد الجيش والشرطة بالسويس‎

قررت نيابة السويس صباح اليوم الأحد، تجديد حبس 7 قيادات إخوانية 15 يوما للتحريض على العنف وحشد المواطنين ضد المنشأة الحكومية وقوات الجيش والشرطة. كان ضباط الأمن الوطنى فى السويس قد تمكنوا بداية الشهر الماضى من إلقاء القبض على 7 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، بتهمة التحريض على العنف وتقليب الرأى العام على الدولة، وبث الفتنة فى صفوف المواطنين والتحريض على كراهية الجيش والشرطة .

وكانت التحريات الأمنية قد أظهرت قيام المتهمين السبعة بالتحريض على العنف، والدعوة للمشاركة فى تظاهرات فى السويس، ضد عناصر الجيش والشرطة ودعوة المواطنين لمشاركتهم فى أعمال التخريب والعنف بالمنشآت العامة والخاصة لتقليب الرأى العام على الدولة.

وتوصلت تحريات الأمن الوطنى، إلى قيام المتهمين “سامح . غ ” فنى بشركة أنابيب البترول، و” محمد . ع . م ” فنى بشركة السويس لتصنيع البترول، و” محمد . ا ” عامل، و “مدحت . خ” مدرس، و3 آخرين، بالتحريض على أعمال العنف والتخريب، وعقب تقنين الإجراءت واستصدار إذن من النيابة العامة، تم ضبط المتهيمن السبعة وجارى عرضهم على نيابة السويس.

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