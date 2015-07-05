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“الصحة”: قافلة طبية تتجه لجمهورية غينيا الاستوائية اليوم

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“الصحة”: قافلة طبية تتجه لجمهورية غينيا الاستوائية اليوم “الصحة”: قافلة طبية تتجه لجمهورية غينيا الاستوائية اليوم

أعلن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إرسال الدكتورعادل عدوي، وزير الصحة، لقافلة طبية لجمهوريه غينيا الإستوائيه اليوم الأحد، 5 يوليو والتى من المفترض عودتها يوم 5 أغسطس القادم، وذلك بغرض تقديم الخدمات الطبية للمرضي في التخصصات التاليه (الحميات – الطب الوقائي – الأطفال – الباطنة قلب – جراحة عامة – طب اسرة – رمد نسا وتوليد).

وذلك فى إطار توجه القيادة السياسية المصرية نحو تعزيز وتعميق التعاون المصري الإفريقى فى شتى المجالات ومنها المجال الصحي، وبناء على طلب جمهورية غينيا الإستوائية بالإستفادة من الخبرة المصرية في مجالات مكافحة العدوى والترصد وإجراء الفحوصات الوقائية والرعاية الصحية للحالات، عن

وأشار إلى أن القافلة تتكون من 12عضو من أعضاء الفريق الصحي، بالإضافة إلى منسق إداري، وأشار عبدالغفار إلى أنه تم التنسيق مع جميع المؤسسات المعنية  لتيسير أعمال القافله و تذليل أي معوقات قد تواجهها في الخارج. وتأتى تلك القافله ضمن خطه موضوعه بغرض تنفيذ أكبر عدد ممكن من تلك القوافل لمساندة الجانب الإفريقى في الجانب الصحي.

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