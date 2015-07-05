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محافظ قنا يتفقد إنشاءات أحواض المزرعة السمكية بقنا

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محافظ قنا يتفقد إنشاءات أحواض المزرعة السمكية بقنا محافظ قنا يتفقد إنشاءات أحواض المزرعة السمكية بقنا

تفقد السيد عبد الحميد الهجان محافظ قنا، موقع إنشاءات أحواض مزرعة للإستزراع السمكي بمشروعات الأمن الغذائي بمدينة قنا.

 وأشار إلي أن المزرعة تتكون من حوض تحضين وحوضين للتربية وحوض للصرف ومبنى إداري وسيقوم جهاز الخدمة الوطنية بأعمال الإنشاءات بالمزرعة المقامة علي مساحة 6 أفدنة بتكلفة بلغت  3 مليون جنيه.

 وأضاف أنه ستتم معالجة مياه صرف الأحواض لإستخدامها فى أعمال الزراعة، كما ستستخدم فضلات الأسماك وبقاياها كسماد ذو كفاءة تسميدية عالية للتربة، وسيتم تدريب الشباب علي العمل في مجال الإستزراع السمكي وكيفية إنشاء وإدارة مزارع سمكية خاصة بهم.

 كما تفقد الهجان عنابر تسمين العجول بمحطة الألبان 2 ومحطة أبقار الفريزيان رقم 1 وأطمئن المحافظ علي توافر جميع مستلزمات الإنتاج ( رأس ماشية، مكونات أعلاف أدوية، مستلزمات مزرعة متنوعة) بالمحطة.

 وأوصي الهجان بضرورة الإهتمام بالعجول والأبقار وتوفير سبل الرعايا المتكاملة لها للحصول على أعلى إنتاجية ممكنه من اللحوم والألبان ووضع نظام رعاية بيطرية متخصصة في المجال لتحقيق أفضل معدلات في الأداء من تقليل عدد الإصابات والنفوق وتحقيق معدلات الصحة والنشاط للحيوان.

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