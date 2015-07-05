تخصيص 35 مسجدًا لاعتكاف العشر الأواخر من رمضان بأسيوط

خصصت مديرية الأوقاف بمحافظة أسيوط، 35 مسجدًا للاعتكاف في جميع مراكز المحافظة.

وقال الشيخ محمد العجمي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، إنه تم الانتهاء من تجهيز تلك المساجد لتستقبل المواطنين خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وأشار “العجمي” إلى أن المساجد المخصصة للاعتكاف منها في مدينة أسيوط : مسجد الجمعية الشرعية، والمسجد الأموي الكبير، ومسجد الشيخ مرزوق، ومسجد الحي القيوم بمدينة الأربعين، ومجمع مكة، ومسجد التركماني، وفي مركز البداري: مسجد الرحمن بقرية النواورة، ومسجد الرحمة، ومسجد آل لبن، ومسجد الأرواق، ومسجد محمد خليل، ومسجد أحمد زناتي، وفي مركز منفلوط تم تخصيص مساجد : الغرب الكبير، الوحدة الصحية، المسجد الكبير،و مسجد الرحمن.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، أن المساجد التي تم اختيارها للاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان تمت فيها مراعاة شروط الوزارة، بأن يكون المسجد تحت رئاسة الإمام، وأن تكون مساحته مناسبة لعدد كبير من المصلين، ويكون الواعظ من الأزهر الشريف.

يذكر أن المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط أصدر تعليماته بتكثيف أعمال النظافة حول المساجد الكبرى وجميع مساجد أسيوط التي تقام بها صلاة التراويح خلال شهر رمضان، والاستعانة بشرطة المرافق لرفع كل الاشغالات من الأماكن المحيطة بالمساجد وتطهيرها من الباعة الجائلين ومراجعة الإنارة في المحاور الرئيسية والطرق المؤدية إلى المساجد والمناطق المحيطة بالمساجد بصفة عامة وإنارة مآذن الجوامع.