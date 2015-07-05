بدء أولى جلسات محاكمة 26 متهمًا في «خلية الجيزة»

بدأت محكمة جنايات الجيزة ، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، المنعقدة في معسكر قوات الأمن بأكتوبر، نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين في القضية رقم 5192 لسنة 2015 جنايات الدقي، والمعروفة بـ”خلية الجيزة” بإثبات حضور 9 متهمين، وأشارت إلى تعذر حضور باقي المتهمين.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم، تأسيس جماعة على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من مممارسة أعمالها، والإعتداء على الحرية الشخصية والعامة، وكذلك إمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية منها مفرقعات وألعاب نارية ومهمات وأدوات ومقار تنظيمية.

وأسند أمر الإحالة للمتهمين كذلك إتهامات المشاركة في تجمهر الغرض منه إرتكاب جناية القتل وتخريب الممتلكات العامة، والشروع في قتل الملازم أول “طارق عبد العزيز” الضابط بالإدارة العامة لقوات أمن الجيزة بعد أن ألقوا عليه زجاجة مولوتوف حارقة، وإستعمال القوة والعنف مع موظفيين عموميين، وكذلك الشروع في قتل المجني عليه «علاء عبد الحكم عباس» ضابط الأمن المركزي، فضلاً عن الإتهام بصنع مفرقعات شديدة الإنفجار ومواد مفرقعة منها كميات كبيرة من مادة الـ«T.N.T».