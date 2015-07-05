الاستقرار وعدم التنقل من أسباب ضعف عظام الإنسان

أثبتت دراسة أجراها فريق من الباحثين الفرنسيين على عظام ألف و842 مواطنا أوروبيا فى الفترة من 33 ألف عام وحتى القرن العشرين أن الاستقرار وعدم الحركة كانا أبرز أسباب انخفاض قوة وصلابة الأعضاء السفلى، فقد تدهورت مقاومة التواء عظام الفخذ وكذلك عظم الساق الأكبر، والقصبة الكبرى من الأمام إلى الخلف، وذلك فى أوائل العصر الحجرى الأخير ومع ظهور الزراعة واستمرت حتى العصر الرومانى.

وأوضحت الدراسة أن قوة وصلابة الهيكل العظمى تطورت حتى يومنا هذا، مما يشيرا إلى أن الاستقرار والعيش فى المدينة كان لهما أثر على انخفاض صلابة العظام بعد التخلى عن نظام حياة الاصطياد التى كانت سائدة فى العصر الحجرى القديم.