لعبة في الجول – شيتوس يكشف عن.. نجم طفولته ' الزملكاوي '

من هو نجم طفولتك في عالم كرة القدم؟ اترك إجابتك في التعليقات لكن تعرف أولا على رد وائل رياض نجم الأهلي الأسبق.

المثير أن نجم طفولة شيتوس ليس أهلاويا، رغم انتماء اللاعب للقلعة الحمراء.

شيتوس شارك في لعبة FilGoal.com التي تعتمد على أسئلة خفيفة يجيب عنها نجوم الكرة المصرية والعربية.

وكان السؤال لشيتوس.. من النجم الذي كنت تراه مثلا أعلى في فترة طفولتك؟

يرد شيتوس "حازم إمام. كان لاعبا فوق العادة، هو نجم طفولتي".

ماذا لو أتيحت الفرصة لشيتوس لكي يختار 4 لاعبين يشاركوه في مباراة خماسي؟

يجيب شيتوس "سأختار محمود شيكو. المدافع السابق في الأهلي".

وتابع "هناك جمال حمزة وشيكابالا كذلك. مناسبان جدا للكرة الخماسية".

وأتم "وسأختار رامي حسن. كان لاعبا في صفوف ناشئي الأهلي والمقاولون العرب".