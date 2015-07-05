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رفعت يوضح.. الزمالك يحتاج دعما في 3 مراكز حتى لا يسقط مجددا أمام الأهلي

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رفعت يوضح.. الزمالك يحتاج دعما في 3 مراكز حتى لا يسقط مجددا أمام الأهلي رفعت يوضح.. الزمالك يحتاج دعما في 3 مراكز حتى لا يسقط مجددا أمام الأهلي

"الوصول للقمة سهل. لكن حتى تحافظ عليها يجب ان يظل الفريق يزداد قوة". هكذا ينظر أحمد رفعت المدير الفني الأسبق للزمالك لأمور القلعة البيضاء في موسم الانتقالات.

رفعت أحد أيقونات الزمالك ومديره الفني الأسبق وعضو مجلس إدارته أجرى حوارا نشره النادي عبر موقعه الالكتروني.

تخلل الحوار سؤالا لرفعت عن احتياجات الزمالك في موسم الانتقالات الصيفية.

وأجاب رفعت "الزمالك حتى يظل قويا ويظل على القمة يحتاج لدعم 3 مراكز".

وأوضح "يجب على الزمالك دعم مركز الظهير الأيسر تحديدا. كذلك على النادي التعاقد مع رأس حربة، وربما مع مدافع إضافي".

وأثنى رفعت على الثنائي محمد كوفي وعلي جبر في حماية الخط الخلفي للزمالك، مفصحا "خاصة علي جبر لاعب رائع وجاد جدا داخل الملعب".

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