شرطة المرافق تتحفظ على مواد ومعدات بناء فى برج مخالف ببنها

تمكنت محافظة القليوبية بالتعاون مع شرطة المرافق بمدينة بنها، بمصادرة مواد بناء لبرج مخالف بمنطقة بنها الجديدة بجوار مدرسة الإمام محمد عبده والتحفظ على عدد 2 خلاطة و لودر.

ومن جانبه أكد مصطفى عباس رئيس مجلس مدينة بنها، أنه تم تحرير محاضر للمخالفين وفرض أقصى العقوبات عليهم، كما سيتم تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين مع وجود برنامج زمنى لإزالة جميع المخالفات والأبراج الموجودة فى مدينة بنها.

وأكد عباس أن ذلك يأتى فى إطار حرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة فى الحفاظ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ووقف البناء المخالف قبل الشروع فيه منعا لإهدار الأموال وتنفيذا للقانون الذى ينص على حماية الرقعة الزراعية من التأكل والهلاك.