بالصور..المتحدث العسكري : إنقاذ جميع ركاب وطاقم السفينة الغارقة في البحر الأحمر

قال المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إن القوات المسلحة نجحت في إنقاذ جميع ركاب وطاقم السفينة التي تعرضت للغرق في البحر الأحمر، وذلك فى إطار قيام القوات المسلحة بواجبها الوطنى فى خدمة الشعب المصرى العظيم.

وأضاف بيان للمتحدث العسكري، على صفحته الرسمية على “فيسبوك”: “تلقت القوات البحرية فى تمام الساعة (5.05) صباح اليوم 5 / 7 / 2015 إشارة إستغاثة من سفينة البضائع (طابا) التابعة للشركة المصرية تفيد بغرق السفينة على مسافة (17) ميل بحرى من ميناء سفاجا البحرى بالبحر الأحمر.

> وعلى الفور صدرت الأوامر بسرعة تحرك وحدات الإنقاذ المتخصصة وإتخاذ كل مايلزم من أجل إنقاذ الركاب وطاقم السفينة”.

> وأضاف، أنه فى تمام الساعة (5.35) وصلت سفينة الإنقاذ (الصفا) التابعة للقوات البحرية إلى موقع السفينة الغارقة وبدأت فى إنتشال الركاب وطاقم السفينة من البحر وتقديم الإسعافات الأولية لهم لحين وصولهم إلى القاعدة البحرية بسفاجا ، حيث كان فى إنتظارهم عربة إسعاف مجهزة لنقل المصابين إلى المستشفى ،كما تم تقديم الدعم الإدارى اللازم لهم.