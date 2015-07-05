اضطرابات حركة العين السريعة تؤثر على النوم وتطور مخ الأطفال

كشفت دراسة طبية حديثة، أن حركة العين السريعة (REM) تؤثر على أنماط النوم والذكريات بين الأطفال بصورة قد تؤثر سلبا على مراحل نمو المخ لديهم.

ويرى الباحثون أن هذا الاكتشاف يوسع فهم احتياجات نوم الأطفال ويشكك فى الاستخدام المتزايد للأدوية للمخ بحركة العين السريعة مثل المنشطات ومضادات الاكتئاب.

وقال الباحث "ماركوس فرانك"، إن تأمين التغيرات من قبل أنزيم "إريك"، وهو الإنزيم الذى يتم تفعيله إلا أثناء النوم والذى يعمل على تطوير التصوير الفوتوجرافى للعين وحماية مراحل تطور نمو المخ بين الأطفال.