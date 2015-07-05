أخبار عاجلة

فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية -
فيديو| وكيل النقابة: المحامية صفعتني على وجهي لما قولتلها أنتي «ست مستفزة» -
«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

اضطرابات حركة العين السريعة تؤثر على النوم وتطور مخ الأطفال

Google+ Print
اضطرابات حركة العين السريعة تؤثر على النوم وتطور مخ الأطفال اضطرابات حركة العين السريعة تؤثر على النوم وتطور مخ الأطفال
كشفت دراسة طبية حديثة، أن حركة العين السريعة (REM) تؤثر على أنماط النوم والذكريات بين الأطفال بصورة قد تؤثر سلبا على مراحل نمو المخ لديهم.

ويرى الباحثون أن هذا الاكتشاف يوسع فهم احتياجات نوم الأطفال ويشكك فى الاستخدام المتزايد للأدوية للمخ بحركة العين السريعة مثل المنشطات ومضادات الاكتئاب.

وقال الباحث "ماركوس فرانك"، إن تأمين التغيرات من قبل أنزيم "إريك"، وهو الإنزيم الذى يتم تفعيله إلا أثناء النوم والذى يعمل على تطوير التصوير الفوتوجرافى للعين وحماية مراحل تطور نمو المخ بين الأطفال.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365