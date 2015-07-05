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تحذير.. يجب عدم تناول الفرد أكثر من 400 ملليجرام "كافيين" فى اليوم

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تحذير.. يجب عدم تناول الفرد أكثر من 400 ملليجرام "كافيين" فى اليوم تحذير.. يجب عدم تناول الفرد أكثر من 400 ملليجرام "كافيين" فى اليوم
طالب المسئولون فى السلطات الأوروبية للأمن الغذائى ألا يتعدى تناول الفرد 400 ملليجرام كافيين فى اليوم وهى الجرعة القصوى اليومية التى يجب عدم تعديها.

وقد أوضحت الدراسة التى أجراها المسئولون الأوروبيون أن مادة الكافيين تختفى أيضا فى بعض مشروبات الصودا والمشروبات التى تعطى النشاط والحيوية، لذلك يجب أخذ الحذر عند تناول هذه المشروبات حفاظا على الصحة.
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