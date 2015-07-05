لو مش عارف تنام.. تعرف على مواعيد وساعات النوم الصحية فى رمضان

مواعيد النوم والاستيقاظ خلال شهر رمضان، أحد مؤرقات الصائم، وسبب فى انعدام توازن اليوم و"قلة بركته"، وفى هذا ينصحك الدكتور أحمد موسى استشارى أمراض الباطنة بضرورة الاهتمام بالتعرف على مواعيد النوم السليمة والصحية والتى لا تعرض صحتك للخطر خلال الصيام وبعد الإفطار وحتى السحور.

أوضح موسى أن النوم بعد الافطار يعد من أهم العادات التى يعتادها البعض، وحذر موسى من هذه العادة وعلى الصائم إلا ينام بعد تناول الإفطار قبل انقضاء ما لا يقل عن الـ4 ساعات كاملة، أى بعد صلاة العشاء، على ألا يتعدى نومه الساعتين، ليستيقظ نشيطا ويمكنه مزاولة نشاطاته وصلواته.

ونصح أحمد بضرورة ألا ينتظر الصائم ميعاد السحور كى يتناول وجبته الأخيرة فى اليوم، بل يمكنه النوم عند الساع الثانية عشر على أقصى تقدير ليستيقظ لصلاة الفجر والسحور، ويعود للنوم لينال جسمه قسط وافر من الراحة والساعة البيولوجسة تنال قسطها من الانضباط.

اما عن نهار رمضان، فينصح استشارى الباطنة، بالتوقف عن النوم قبل الإفطار لساعات طويلة، بل على الصائم الاستيقاظ مبكرا عند التاسعة لمزاولة نشاطاته الطبيعية والحركية، ويمكنه النوم عند الساعه الثالثة عصرا لمدة ساعتين لا أكثر، ليستيقظ قبل آذان المغرب بفترة كافية ومزاولة باقى نشاطاته، هذا التنظيم فى ساعات النوم يساعد على التمتع بصحة جيدة، ومحاربة السمنة، والحفاظ على الوزن والمناعة فى رمضان.