قمر الدين يحميك من الإصابة بالأنيميا ويقوى الجهاز المناعى

ولكن ما هى فوائد قمر الدين؟

قمر الدين الذى يتم تصنيعه من فاكهة المشمش، يعد من أهم معالم شهر رمضان المبارك، والذى لا يخلو أى منزل منه، وذلك يرجع إلى طعمه المميز.>وحول هذا تشير الدكتورة رهام مسلمانى أخصائية التغذية العلاجية، أن قمر الدين له العديد من الفوائد على صحة الإنسان وهذا ما أثبتته العديد من الدراسات، وذلك يرجع احتوائه على نسبة عالية من المعادن والفيتامينات الهامة للجسم.

وتتابع أخصائية التغذية العلاجية، أن قمر الدين مفيد فى الصيام لأنه يساعد على ترطيب الجسم والحد من شعوره بالعطش، ويعطى الجسم الطاقة المطلوبة ويقوى الجهاز المناعى للجسم، ويحد من تعرضه لفقر الدم والإصابة بالأنيميا.

وتقدم أخصائية التغذية العلاجية،

طريقة إعداد قمر الدين فى المنزل، وذلك عن طريق:

1- شراء حوالى كيلو من فاكهة المشمش، ويتم تفرغها من البذر المتواجد داخلها.

>2- يتم وضع المشمش على نار هادئة مع قليل من الماء حوالى نصف كوب، وتقليبه جيدا حتى تشعرين بتماسكه جيدا.

>3- يتم دهن صاينة بالزيت وفرد الخليط المشمش فيها، وتغطيتها جيدا بقطعة من القماش وتركها فى الشمس لمدة أسبوع.

>4- يتم وضعها فى الثلاجة وأخذ منها حسب الرغبة.

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